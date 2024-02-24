Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1005
Bu yüzden zaten birkaç yıldır sızdırdığını itiraf etti, sonra sızdırılanı oynadı ve şimdi hiçbir şey onun için çalışmıyor
VR'nin dönüşümü sırasında gerçek bir kalıp olsaydı, yine de işe yarardı
aslında zaten ifşa edecek başka kimse yok, ne kadar direnirlerse dirensinler sonuç bir :)
Kabul ediyorum. Alyoşa ustaca sisi doldurdu ve gözden kayboldu.
Ama konuşmalarında bir şey ruhuma battı. Şöyle bir şey: "%100 rastgele yürüyüş, katılımcı, ganimet..." Sakin olamıyorum :)))
Ve fraktallar, piyasada oldukları gibi aynıdır :) onu nasıl otomatikleştireceğini yalnızca şeytan bilir
iz üzerinde. hafta ters otoregresyondaki yordayıcıları bitirmeye çalışacağım ve ona bakacağım .. bunun hakkında yazdığım konuda
Ve bir kez daha katılıyorum.
Bekliyorum, Maks. Hava nasıl bir sonuca ihtiyaç duyar - aksi takdirde her şey cehenneme döner ve örneğin bazı Makar İvanoviç'in sinyaline abone olmak daha kolaydır.
O da iyi yaptı :)
Peki, ne istiyorsun ... özellikle DC için yazılım forumunda ???
Aslında, MO ve istatistikler DC endüstrisi için "et" in elinde çok tehlikeli araçlardır, çok hızlı bir şekilde birçok kişi burada ticaret yapacak hiçbir şey olmadığını, tüm bu hindilerin ve stratejilerin bir kumarhane gibi olduğunu sayılarla kanıtlayacaktır. uzun vadede yendi.
Diyelim ki durağan olmayan VR parçalarını atlayın,
Bence asıl mesele bu - diziyi durağan parçalara ayırmak. Olası yöntemlerden biri de değişim probleminin çözümüdür. Shiryaev'in bu konuyla ilgili küçük bir raporu (bu arada, o Kolmogorov'un öğrencisi ve 2 ciltlik ünlü kitabın yazarı)
Elbette birileri bu sorunu çözmek için MO'yu kullandı.
......
Aslında, KAPAT[i]-AÇIK[i]'nin değeri, artışların toplamından başka bir şey değildir.
bu bir tür evrişimdir
yani hareketin türevi
yani fiyat ivmesi, momentum
Ancak, zaten öyleydi ve olmayacak ...
Çalışmayı bıraktığımdan beri, işte başka bir ilginç özellik:
KAPAT[i-1]-AÇIK[i] == 0 ??? (MT4 için)
bakın ne veriyor?
Sooooo, Gramazeka1'in ismimin arkasına saklanmasının ardında ne olduğunu anlamadım. Ne var ne yok......????
Şaka yapıyorum, ben her şeyim... Ben!!!!
Eminim birçok kişi Reshetov'un çalışmasına aşinadır, ancak hiç kimse onun konseptini sonuna kadar gerçekten anlamadı. Çalışmasının noktalarından biri, Shapley'in aksiyomuna bağlılıktır. Dürüst olmak gerekirse, içinde kendim yüzüyorum, ancak basit bir ifadeyle, ağ polinomunun ağırlık katsayılarının toplamı bir, iyi veya eksi bire eşittir. Böylece, optimize edicinin görevi, 0 ile 1 aralığında dağıtılan bu tür ağ katsayılarını bulmaya indirgenmiştir. Ve polinom ne kadar uzun olursa olsun, katsayıların toplamının bire eşit olması ve dahil edilmesi önemlidir. eğitimdeki herhangi bir bilgilendirici olmayan özellik, bilgilendirici tahmin edicinin katsayıları nedeniyle bunun için bir katsayı kaynağı tahsis edeceğiz (kaynak 0 ile 1 arasında sınırlıdır, bu da onu daha az önemli hale getirir). Bu algoritmanın veri ön işlemesini talep etmesinin nedeni budur. Bunları ne kadar iyi temizlersek, eğitim sonucu ve modelin bir bütün olarak işletim sistemi üzerindeki performansı o kadar iyi olur. Bildiğim kadarıyla, R'deki paketlerin ve ağ kümelerinin hiçbiri Shapley'in aksiyomatiklerini kullanmaz. Bu nedenle sonuç...
"Önce kitap okumayı öğreneceksin, yakmayacaksın" Bu, bu dalın temsilcilerinden hiçbirinin çalışmanın özüne girme zahmetine girmediği anlamına gelir. Yüzeysel baktılar ve başarılı bir şekilde çekmeceye attılar ...... IMHO !!!!!
Bu yüzden derin aydınlatma yapıyorum, çünkü hangi araçları verirseniz verin, hangi fraktallar, ağ her şeyi yiyecek. Tensörlerde ana ağ mimarisi.
Evet, doğru mimari sayesinde dışa aktarabilirsiniz.
örneğin farklı modellerin torbalanmasını yaptım, tüm danışmanlarda en az 2 kez iyileştirme aldım ve ortalama bir iyileştirme vermeyen veriler kaydedildi. Sonuç olarak, sadece fiyatlar ile beslenmenin yeterli olduğu ve VR dönüşümlerinin neredeyse hiçbir rol oynamadığı gülünç hale geldi.
Ve fraktallar, piyasada oldukları gibi aynıdır :) onu nasıl otomatikleştireceğini yalnızca şeytan bilir
iz üzerinde. hafta ters otoregresyondaki yordayıcıları bitirmeye çalışacağım ve ona bakacağım .. bunun hakkında yazdığım konuda
İlk önce, resimdeki gibi bir gösterge olarak fraktallar ile ne demek istediğinize veya bir tür matematiksel modele karar vermeniz gerekiyor?
Eğer gösterge, o zaman µl4 üzerinde sol ve sağda en az 100 bar yaptım, koyun, hesaplayacaktır.