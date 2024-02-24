Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1010
Hedef olarak ZZ, IMHO kötü bir fikir, pivot noktaları (dizleri) tahmin edebileceğiniz yerlerde, dalgalanmalar var ve ortada, her şey bir trend ve bir trend değil, ne enayiler ne de bebek muhtemelen orada olduğundan şüphelenmiyor ZZ, trendi a posteriori olarak belirtti.
Bence, dzhurik vb. gibi farklı yumuşatma hindilerinden birinci türev (son fark) ile oynamanız gerekiyor.
Modeller hakkında yaklaşık bin sayfa, 10-15 yıl boyunca ilginç olacak tartışmalar. Bugün R'de öğrenmek ve kullanmak için sıfır maliyetle yüzlerce var. Derin sinir ağları gibi kullanımı zor modeller son derece nadirdir. Diğer her şey çok hızlı bir şekilde ustalaşıyor.
Ancak hedef ve ona karşılık gelen tahminciler, deneyim, sezgi ve %90 şansla çözülen bir problemdir. Bunun tartışılması gerekiyor.
Forum kullanıcılarının büyük çoğunluğu hala tahmincilerin tahmin kabiliyetini nasıl ölçeceğini bilmediğinden, bu konudaki hizmetlerimi karşılık gelen bir çıngırak koşusu ile teklif ettim. Sadece birkaç tane böyle insan vardı.
Almayı planladığınız kâr miktarına göre belirlenirler. Örneğin, yarısının geri alınabileceği umuduyla en az 100 piplik geri dönüşler. Bu değer özel bir rol oynamaz.
Oynama: trend olarak kabul edilen şey.
Belirleyici faktör, hedefle ilgili olacak tahmin ediciler kümesidir. Bunu üçüncü kez yazıyorum, ancak yazılarımı okumamışsınız gibi görünüyor.
Sadece benim gittiğim yoldan gittiğini düşündüm, ama cevabına bakılırsa yollarımız ayrılıyor. Göstergelerin insanlar tarafından kullanıldığı ve insanların bunları oluşturduğu gerçeğinden yola çıkıyorum ve toplamda daha fazla para olduğu yerde, belirli gösterge ayarları orada daha iyi çalışacaktır.
Artık belirli sayıda çubuk için düzeltme yaparken çizilen klasik ZZ'yi kullanıyorum (Donchian kanalına göre), puanlarla ZZ'den daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben de RSI kanalında ZZ'yi beğendim.
Çok ilginç, ama bana tahmin yeteneğinin ölçümü hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Ve hepsinden önemlisi, nasıl ölçülür?
"Komik resimler" serisinden: 15 derinlikte bir orman.
Herhangi biri ilgileniyorsa, yeniden eğitim sorusuyla, o zaman burada üç derin ormanla bir test var.
Belki açık bir pozisyonu korumaya odaklanmaya çalışın?
Birçok şey denedim, resimler en iyi sonucu gösteriyor.
Ne tür tahminciler?
Çoğunlukla standart göstergeler.
Eh, bu sizin için çok kötü bir model, elbette daha iyi olabilir, ancak yine de testlerde bile 2x'e keskin bir oran çizmek zor, bu da gerçek hayatta genel olarak üzücü olacağı anlamına geliyor. Eh, bu en azından olduğu gibi gerçek ve sonunda rastgele olan hindi kurnaz " kaseler " değil.
Daha iyi göster. 2004-2014 eğitimim var, 2015 eğitim dışı verilerim mevcut. Bunu yapabilir misin?