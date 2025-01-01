MathProbabilityDensityNormal

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dnorm() dans R.

bool MathProbabilityDensityNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de densité de probabilité.