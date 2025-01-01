DocumentationSections
Référence MQL5

MathProbabilityDensityNormal 

MathProbabilityDensityNormal

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution (valeur attendue)
   const double  sigma,          // paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution (valeur attendue)
   const double  sigma,          // paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dnorm() dans R.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // tableau des valeurs de la variable aléatoire
   const double   mu,             // paramètre moyen de la distribution (valeur attendue)
   const double  sigma,          // paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   double&        result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // tableau des valeurs de la variable aléatoire
   const double   mu,             // paramètre moyen de la distribution (valeur attendue)
   const double  sigma,          // paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen)
   double&        result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in]  paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de densité de probabilité.