Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione logistica con i parametri mu e sigma.
|
double MathMomentsLogistic(
Parametri
mu
[in] parametro medio della distribuzione.
sigma
[in] parametro scala della distribuzione.
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.