MathMomentsLogistic

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der logistischen Verteilung mit dem Parameter mu und sigma.

double  MathMomentsLogistic(
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in]  scale Parameter der Verteilung.

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.