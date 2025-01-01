DocumentazioneSezioni
Calcola la funzione di distribuzione logistica delle probabilità con i parametri di mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro medio della distribuzione
   const double  sigma,         // parametro scala della distribuzione
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro medio della distribuzione
   const double  sigma,         // parametro scala della distribuzione
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione logistica delle probabilità con i parametri di mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro medio per la distribuzione
   const double  sigma,          // parametro scala per la distribuzione
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola la funzione di distribuzione logistica delle probabilità con i parametri di mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di plogis() in R.

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro medio per la distribuzione
   const double  sigma,          // parametro scala per la distribuzione
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in] parametro medio della distribuzione.

sigma

[in] parametro scala della distribuzione.

tail

[in]  Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di probabilità.