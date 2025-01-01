MathCumulativeDistributionLogistic

Berechnet den Wert der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array mit Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array mit Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog plogis() in R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in] scale Parameter der Verteilung.

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.