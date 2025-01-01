MathMomentsGamma

Gama dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini a ve b parametrelerine göre hesaplar.

double MathMomentsGamma(

const double a,

const double b,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

a

[in] Dağılımın ilk parametresi (şekil).

b

[in] Dağılımın ikinci parametresi (ölçek).

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.