MathMomentsGamma

Gama dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini a ve b parametrelerine göre hesaplar.

double  MathMomentsGamma(
   const double  a,              // dağılımın ilk parametresi (şekil)
   const double  b,              // dağılımın ikinci parametresi (ölçekl)
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni  
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkeni
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

a

[in]   Dağılımın ilk parametresi (şekil).

b

[in]   Dağılımın ikinci parametresi (ölçek).

mean

[out]  Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out]  Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out]  Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out]  Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.