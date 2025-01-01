ДокументацияРазделы
MathMomentsGamma

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов гамма-распределения с параметрами a, b.

double  MathMomentsGamma(
   const double  a,              // первый параметр распределения (shape)
   const double  b,              // второй параметр распределения (scale)
   double&       mean,           // переменная для среднего значения
   double&       variance,       // переменная для дисперсии  
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса
   int&          error_code      // переменная для кода ошибки
   );

Параметры

a

[in]   Первый параметр распределения (shape).

b

[in]   Второй параметр распределения (scale).

mean

[out]  Переменная для  получения среднего значения.

variance

[out]  Переменная для  получения дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для  получения коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для  получения коэффициента эксцесса.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.