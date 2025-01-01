MathRandomGamma

a ve b parametrelerini kullanarak, gama dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomGamma(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

a ve b parametrelerini kullanarak, gama dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgamma() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomGamma(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

a

[in] Dağılımın ilk parametresi (şekil).

b

[in] Dağılımın ikinci parametresi (ölçek).

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.