- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathRandomGamma
a ve b parametrelerini kullanarak, gama dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomGamma(
a ve b parametrelerini kullanarak, gama dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirgamma() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomGamma(
Parametreler
a
[in] Dağılımın ilk parametresi (şekil).
b
[in] Dağılımın ikinci parametresi (ölçek).
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.