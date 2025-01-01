- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathMomentsGamma
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution gamma avec les paramètres a et b.
|
double MathMomentsGamma(
Paramètres
a
[in] // le premier paramètre de la distribution (forme).
b
[in] le second paramètre de la distribution (échelle).
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.