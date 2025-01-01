- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución gamma con los parámetros a, b.
double MathMomentsGamma(
Parámetros
a
[in] Primer parámetro de la distribución (shape).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución (scale).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.