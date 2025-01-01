- MathProbabilityDensityGamma
MathQuantileGamma
Belirtilen olasılık değeri için, ters gama dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileGamma(
Belirtilen olasılık değeri için, ters gama dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileGamma(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters gama dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qgamma() fonksiyonunun analoğu
double MathQuantileGamma(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters gama dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
bool MathQuantileGamma(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
a
[in] Dağılımın ilk parametresi (şekil).
b
[in] Dağılımın ikinci parametresi (ölçek).
tail
[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.