MathMomentsGamma

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição gama com parâmetros a, b.

double MathMomentsGamma(

const double a,

const double b,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parâmetros

a

[in] Primeiro parâmetro da distribuição (shape).

b

[in] Segundo parâmetro da distribuição (scale).

mean

[out] Variável para obter o valor médio.

variance

[out] Variável para obter a dispersão.

skewness

[out] Variável para obter a obliquidade.

kurtosis

[out] Variável para obter a curtose.

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.