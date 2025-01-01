- MathProbabilityDensityGamma
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Gammaverteilung mit den Parametern a und b.
double MathMomentsGamma(
Parameter
a
[in] Der erste Parameter der Verteilung (shape).
b
[in] Der zweite Parameter der Verteilung (scale).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.