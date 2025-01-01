DokumentationKategorien
MathMomentsGamma 

MathMomentsGamma

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Gammaverteilung mit den Parametern a und b.

double  MathMomentsGamma(
   const double  a,              // der erste Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Verteilung (scale)
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

a

[in]   Der erste Parameter der Verteilung (shape).

b

[in]   Der zweite Parameter der Verteilung (scale).

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.