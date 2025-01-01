- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathCumulativeDistributionGamma
Bir rassal x değişkeni için gama dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionGamma(
Bir rassal x değişkeni için gama dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionGamma(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, gama dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipgamma() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathCumulativeDistributionGamma(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, gama dağılımının olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
|
bool MathCumulativeDistributionGamma(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Dağılımın ilk parametresi (şekil).
b
[in] Dağılımın ikinci parametresi (ölçek)
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.