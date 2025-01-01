- MathProbabilityDensityF
MathCumulativeDistributionF
Calcula a distribuição de probabilidades F de Fisher-Snedecor com parâmetros nu1 e nu2 para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionF(
|
double MathCumulativeDistributionF(
Calcula a distribuição de probabilidade F de Fisher-Snedecor com parâmetros nu1 e nu2 para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pf() no R.
|
bool MathCumulativeDistributionF(
|
bool MathCumulativeDistributionF(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
nu1
[in] Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
nu2
[in] Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
tail
[in] Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para valores da função de probabilidade.