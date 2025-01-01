DocumentationSections
MathCumulativeDistributionF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est retourné
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pf() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est retourné
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher avec les paramètres nu1 et nu2 pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

tail

[in]  Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.