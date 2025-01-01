MathCumulativeDistributionF

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pf() in R.

bool MathCumulativeDistributionF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1 und nu2 für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.