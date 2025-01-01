문서화섹션
MathCumulativeDistributionF

무작위 변수 x에 대한 뉴1 및 뉴2 매개변수를 사용하여 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // 무작위 변수의 값
   const double  nu1,           // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,           // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   const bool    tail,          // 계산 플래그 true면 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다
   const bool    log_mode,      // 값의 로그를 계산하는 플래그 log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 반환됩니다
   int&          error_code     // 오류 코드를 저장할 변수
   );

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // 무작위 변수의 값
   const double  nu1,           // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,           // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   int&          error_code     // 오류 코드를 저장할 변수
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴1 및 뉴2 매개변수를 사용하여 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pf()의 아날로그.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double  nu1,            // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,            // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   const bool    tail,           // 계산 플래그가 true면 무작위 변수가 x을 초과하지 않을 확률이 계산됩니다
   const bool    log_mode,       // 값을 로그를 계산하는 log_mode=true면 확률의 자연 로그가 반환됩니다
   double&       result[]        // 확률 함수의 값에 대한 배열
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뉴1 및 뉴2 매개변수를 사용하여 피셔 F-분포의 확률 분포 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double  nu1,            // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,            // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   double&       result[]        // 확률 함수의 값에 대한 배열
   );

매개변수

x

[in]  무작위 변수의 값.

x[]

[in]  무작위 변수 값이 있는 배열.

nu1

[in]  분포의 첫 번째 매개변수(자유도).

nu2

[in]  분포의 두 번째 매개변수(자유도).

tail

[in]  계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in]  값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  확률 함수의 값에 대한 배열.