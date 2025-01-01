ДокументацияРазделы
MathCumulativeDistributionF

Рассчитывает распределение вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // значение случайной величины
   const double  nu1,           // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,           // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  tail,          // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool    log_mode,      // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает распределение вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x.  В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionF(
   const double  x,             // значение случайной величины
   const double  nu1,           // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,           // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает распределение вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pf() в R.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  tail,           // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности
   double&       result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Рассчитывает распределение вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathCumulativeDistributionF(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   double&       result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

nu1

[in]  Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in]  Второй параметр распределения (число степеней свободы).

tail

[in]  Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для значений функции вероятности.