MathMomentsBinomial

Binomial dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, n ve p parametrelerine göre hesaplar.

double MathMomentsBinomial(

const double n,

const double p,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

n

[in] Dağılım parametresi (deney sayısı).

p

[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.