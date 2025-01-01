- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathProbabilityDensityBinomial
Bir rassal x değişkeni için n ve p parametrelerine göre, binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityBinomial(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini n ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidbinom() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityBinomial(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
n
[in] Dağılım parametresi (deney sayısı).
p
[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.