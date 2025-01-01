MathProbabilityDensityBinomial

Bir rassal x değişkeni için n ve p parametrelerine göre, binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için n ve p parametrelerine göre, binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini n ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidbinom() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini n ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

n

[in] Dağılım parametresi (deney sayısı).

p

[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.