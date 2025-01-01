- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Dizi elemanlarının ilk dört momentini (ortalama, vayans, çarpıklık, basıklık) hesaplar.
|
double MathMoments(
Parametreler
array
[in] Hesaplanacak verileri içeren dizi.
mean
[out] Ortalama (1. moment) değişkeni
variance
[out] Varyans (2. moment) değişkeni
skewness
[out] Çarpıklık (3. moment) değişkeni
kurtosis
[out] Basıklık (4. moment) değişkeni
start=0
[in] Hesaplama için başlangıç indisi.
count=WHOLE_ARRAY
[in] hesaplanacak eleman sayısı.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
Bilgilendirme
Basıklık hesabı, normal dağılımın aşırı basıklığı kullanılarak gerçekleştirilir (aşırı basıklık=basıklık-3), yani normal dağılımın aşırı basıklık değeri sıfırdır.
Beklenen değer üzerindeki zirve keskinse basıklık pozitif, değilse negatiftir.