Dizi elemanlarının ilk dört momentini (ortalama, vayans, çarpıklık, basıklık) hesaplar.

double  MathMoments(
   const double&  array[],               // veri dizisi
   double&        mean,                  // ortalama (1. moment)
   double&        variance,              // varyans (2. moment)
   double&        skewness,              // çarpıklık (3. moment)
   double&        kurtosis,              // basıklık (4. moment)
   const int      start=0,               // başlangıç indisi 
   const int      count=WHOLE_ARRAY      // eleman sayısı
   );

Parametreler

array

[in]  Hesaplanacak verileri içeren dizi.

mean

[out]  Ortalama (1. moment) değişkeni

variance

[out]  Varyans (2. moment) değişkeni

skewness

[out]  Çarpıklık (3. moment) değişkeni

kurtosis

[out]  Basıklık (4. moment) değişkeni

start=0

[in]  Hesaplama için başlangıç indisi.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  hesaplanacak eleman sayısı.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

Bilgilendirme

Basıklık hesabı, normal dağılımın aşırı basıklığı kullanılarak gerçekleştirilir (aşırı basıklık=basıklık-3), yani normal dağılımın aşırı basıklık değeri sıfırdır.

Beklenen değer üzerindeki zirve keskinse basıklık pozitif, değilse negatiftir.