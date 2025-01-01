MathMoments

Calcola i primi 4 momenti (media, varianza, asimmetria, curtosi) degli elementi di un array.

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametri

array

[in] Array con i dati per il calcolo.

mean

[out] Variabile per la media (1mo momento)

variance

[out] Variabile per la varianza (2ndo momento)

skewness

[out] Variabile per l'asimmetria (3zo momento)

kurtosis

[out] Variabile per la curtosi (4to momento)

start=0

[in] indice iniziale per il calcolo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Il numero di elementi per il calcolo.

Valore di ritorno

Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.

Disclaimer

Il calcolo della curtosi viene eseguito utilizzando l'eccesso di curtosi attorno alla distribuzione normale (curtosi d'eccesso=kurtosis-3), cioè l'eccesso di curtosi di una distribuzione normale è zero.

È positiva se il picco della distribuzione attorno al valore atteso è 'tagliente', e negativo se il picco è 'piatto'.