MathMoments
Calcola i primi 4 momenti (media, varianza, asimmetria, curtosi) degli elementi di un array.
double MathMoments(
Parametri
array
[in] Array con i dati per il calcolo.
mean
[out] Variabile per la media (1mo momento)
variance
[out] Variabile per la varianza (2ndo momento)
skewness
[out] Variabile per l'asimmetria (3zo momento)
kurtosis
[out] Variabile per la curtosi (4to momento)
start=0
[in] indice iniziale per il calcolo.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Il numero di elementi per il calcolo.
Valore di ritorno
Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.
Disclaimer
Il calcolo della curtosi viene eseguito utilizzando l'eccesso di curtosi attorno alla distribuzione normale (curtosi d'eccesso=kurtosis-3), cioè l'eccesso di curtosi di una distribuzione normale è zero.
È positiva se il picco della distribuzione attorno al valore atteso è 'tagliente', e negativo se il picco è 'piatto'.