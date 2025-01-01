MathMoments

Calcule les 4 premiers moments (moyenne, variance, coefficient de dissymétrie, kurtosis) des éléments du tableau.

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

Paramètres

array

[in] Tableau de données pour les calculs.

mean

[out] Variable pour la moyenne (1er moment)

variance

[out] Variable pour la variance (2ème moment)

skewness

[out] Variable pour le coefficient de dissymétrie (3ème moment)

kurtosis

[out] Variable pour le kurtosis (4ème moment)

start=0

[in] Indice de départ pour le calcul.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Le nombre d'éléments pour le calcul.

Valeur de Retour

Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.

Avertissement

Le calcul du kurtosis est effectué en utilisant le kurtosis en excès autour de la distribution normale (kurtosis en excès=kurtosis-3), c'est à dire que le kurtosis en excès de la distribution normale est zéro.

Il est positif si le pic de la distribution autour de la valeur attendue est pointu, et négatif si le pic est plat.