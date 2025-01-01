- MathMean
MathMoments
Berechnet die ersten 4 Momente (Mittelwert, Varianz, Schiefe, Kurtosis) der Elemente eines Arrays.
|
double MathMoments(
Parameter
array
[in] Array mit Daten für die Berechnung.
mean
[out] Variable des Mittelwerts (1. Moment)
variance
[out] Variable der Varianz (2. Moment)
skewness
[out] Variable der Schiefe (3. Moment)
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis (4. Moment)
start=0
[in] Anfangsindex der Berechnung.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der Elemente für die Berechnung.
Rückgabewert
Gibt nach erfolgreicher Berechnung 'true' zurück, andernfalls 'false'.
Hinweis
Die Exzesswölbung wird relativ zur Normalverteilung berechnet (excess kurtosis=kurtosis-3), d. h. die Exzesswölbung einer Normalverteilung beträgt Null.
Sie ist positiv, wenn die Spitze der Verteilung um den Erwartungswert steil ist und negativ bei einer flachen Wölbung.