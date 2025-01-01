MathMoments

Berechnet die ersten 4 Momente (Mittelwert, Varianz, Schiefe, Kurtosis) der Elemente eines Arrays.

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

Parameter

array

[in] Array mit Daten für die Berechnung.

mean

[out] Variable des Mittelwerts (1. Moment)

variance

[out] Variable der Varianz (2. Moment)

skewness

[out] Variable der Schiefe (3. Moment)

kurtosis

[out] Variable der Kurtosis (4. Moment)

start=0

[in] Anfangsindex der Berechnung.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Elemente für die Berechnung.

Rückgabewert

Gibt nach erfolgreicher Berechnung 'true' zurück, andernfalls 'false'.

Hinweis

Die Exzesswölbung wird relativ zur Normalverteilung berechnet (excess kurtosis=kurtosis-3), d. h. die Exzesswölbung einer Normalverteilung beträgt Null.

Sie ist positiv, wenn die Spitze der Verteilung um den Erwartungswert steil ist und negativ bei einer flachen Wölbung.