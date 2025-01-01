MathMoments

Calcula los primeros 4 momentos (media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis) de los elementos de la matriz.

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

Parámetros

array

[in] Matriz con los datos para el cálculo.

mean

[out] Variable para el valor medio (1 momento)

variance

[out] Variable para la varianza (2 momento)

skewness

[out] Variable para el coeficiente de asimetría (3 momento)

kurtosis

[out] Variable para la curtosis (4 momento)

start=0

[in] Índice inicial para el cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para el cálculo.

Valor devuelto

Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.

Nota

El cálculo de la curtosis se realiza con respecto a la distribución normal (excess kurtosis=kurtosis-3), es decir, la curtosis excesiva de una distribución normal es igual a cero.

Es positiva si el pico de la distribución cerca del valor esperado es agudo, y negativa, si el pico es plano.