MathMoments

配列要素の最初の4次のモーメント (平均、分散、歪み度、尖度) を計算します。

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

パラメータ

array

[in] 計算されるデータを持つ配列

mean

[out] 平均（1次モーメント）を表す変数

variance

[out] 分散（2次モーメント）を表す変数

skewness

[out] 歪み（3次モーメント）を表す変数

kurtosis

[out] 尖度（4次モーメント）を表す変数

start=0

[in] 計算のための初期インデックス

count=WHOLE_ARRAY

[in] 計算される要素数

戻り値

モーメントが正しく計算された場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。

免責事項

尖度の計算は、正規分布周囲の過剰尖度（過剰尖度=尖度-3）を用いて行われます。すなわち、正規分布の過剰尖度はゼロです。

予想値を中心とした分布のピークが鋭い場合は正、ピークが平らな場合は負です。