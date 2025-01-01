ドキュメントセクション
配列要素の最初の4次のモーメント (平均、分散、歪み度、尖度) を計算します。

double  MathMoments(
  const double&  array[],               // データ配列
  double&        mean,                 // 平均（1次モーメント）
  double&        variance,             // 分散（2次モーメント）
  double&        skewness,             // 歪み（3次モーメント）
  double&        kurtosis,             // 尖度（4次モーメント）
  const int     start=0,               // 初期インデックス
  const int      count=WHOLE_ARRAY      // 要素数
  );

パラメータ

array

[in]  計算されるデータを持つ配列

mean

[out]  平均（1次モーメント）を表す変数

variance

[out]  分散（2次モーメント）を表す変数

skewness

[out]  歪み（3次モーメント）を表す変数

kurtosis

[out]  尖度（4次モーメント）を表す変数

start=0

[in]  計算のための初期インデックス

count=WHOLE_ARRAY

[in]  計算される要素数

戻り値

モーメントが正しく計算された場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。

免責事項

尖度の計算は、正規分布周囲の過剰尖度（過剰尖度=尖度-3）を用いて行われます。すなわち、正規分布の過剰尖度はゼロです。

予想値を中心とした分布のピークが鋭い場合は正、ピークが平らな場合は負です。