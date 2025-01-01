- MathMean
MathMoments
配列要素の最初の4次のモーメント (平均、分散、歪み度、尖度) を計算します。
|
double MathMoments(
パラメータ
array
[in] 計算されるデータを持つ配列
mean
[out] 平均（1次モーメント）を表す変数
variance
[out] 分散（2次モーメント）を表す変数
skewness
[out] 歪み（3次モーメント）を表す変数
kurtosis
[out] 尖度（4次モーメント）を表す変数
start=0
[in] 計算のための初期インデックス
count=WHOLE_ARRAY
[in] 計算される要素数
戻り値
モーメントが正しく計算された場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。
免責事項
尖度の計算は、正規分布周囲の過剰尖度（過剰尖度=尖度-3）を用いて行われます。すなわち、正規分布の過剰尖度はゼロです。
予想値を中心とした分布のピークが鋭い場合は正、ピークが平らな場合は負です。