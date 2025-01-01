MathMoments

배열 요소의 처음 네 모멘트(평균, 분산, 왜도, 첨도)를 계산합니다

double MathMoments(

const double& array[],

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

const int start=0,

const int count=WHOLE_ARRAY

);

매개변수

array

[in] 계산할 데이터가 있는 배열.

mean

[out] 평균에 대한 변수(첫 번째 모멘트)

variance

[out] 분산에 대한 변수(두 번째 모멘트)

skewness

[out] 왜도에 대한 변수(세 번째 모멘트)

kurtosis

[out] 첨도에 대한 변수(네 번째 모멘트)

start=0

[in] 계산할 초기 인덱스.

count=WHOLE_ARRAY

[in] 계산할 요소 수.

값 반환

모멘트가 성공적으로 계산되면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

Disclaimer

첨도의 계산은 정규 분포 주변의 초과 첨도를 사용하여 수행되며(초과 첨도=첨도-3), 즉 정규 분포의 초과 첨도는 0입니다.

기대값 주변의 분포 정점이 뾰족하면 양수이고, 정점이 평평하면 음수입니다.