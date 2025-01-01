DokümantasyonBölümler
CreateSugenoFunction

Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // fonksiyon ismi
   const double& coeffs[]       // fonksiyon oranları
   )

Parametreler

name

[in]  Fonksiyon ismi.

coeffs[]

[in]  Fonksiyon oranları.

Dönüş Değeri

Doğrusal Sugeno fonksiyonu.

Not

Oran dizisinin boyutu girdi sayısı veya bir fazlası kadar olabilir. İlk durumda Sugeno doğrusal fonksiyonunun serbest terimi sıfıra eşitken, ikinci durumda son orana eşittir.

CreateSugenoFunction

Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // fonksiyon ismi
   СList*&       coeffs,        // "bulanık değişken - değişken oranı" çiftlerinin listesi
   const double  constValue     // fonksiyon serbest terim oranı
   )

Parametreler

name

[in]  Fonksiyon ismi.

coeffs[]

[in]  Fonksiyon oranları.

Dönüş Değeri

Doğrusal Sugeno fonksiyonu.