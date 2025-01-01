CreateSugenoFunction
Sistem için doğrusal Sugeno fonksiyonu oluşturur.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parametreler
name
[in] Fonksiyon ismi.
coeffs[]
[in] Fonksiyon oranları.
Dönüş Değeri
Doğrusal Sugeno fonksiyonu.
Not
Oran dizisinin boyutu girdi sayısı veya bir fazlası kadar olabilir. İlk durumda Sugeno doğrusal fonksiyonunun serbest terimi sıfıra eşitken, ikinci durumda son orana eşittir.
