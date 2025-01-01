DokümantasyonBölümler
Geçerli anahtar/değer çiftinin ve belirtilen çiftin eşit olup olmadığını kontrol eder.

bool Equals(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // karşılaştırmak için çift
   );

Parametreler

*pair

[in]  Karşılaştırmak için çift

Dönen Değer

Eğer anahtar/değer çifti eşitse true, aksi halde false döndürür.

Not

Anahtar/değer çiftleri onların anahtarları baz alınarak karşılaştırılır.