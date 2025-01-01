MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCKeyValuePair<TKey,TValue>Equals KeyValueCloneCompareEqualsHashCode Equals Geçerli anahtar/değer çiftinin ve belirtilen çiftin eşit olup olmadığını kontrol eder. bool Equals( CKeyValuePair<TKeyTValue>* pair // karşılaştırmak için çift ); Parametreler *pair [in] Karşılaştırmak için çift Dönen Değer Eğer anahtar/değer çifti eşitse true, aksi halde false döndürür. Not Anahtar/değer çiftleri onların anahtarları baz alınarak karşılaştırılır. Compare HashCode