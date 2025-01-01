//--- esempio per CArrayFloat::CompareArray(const CArrayFloat*)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- crea l'array sorgente

CArrayFloat *src=new CArrayFloat;

if(src==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

delete array;

return;

}

//--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente

//--- . . .

//--- confronta con un altro array

int result=array.CompareArray(src);

//--- elimina gli arrays

delete src;

delete array;

}