DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayFloatCompareArray 

AssignArrayconst

Confronta l'array con un altro.

bool  AssignArrayconst(
   const CArrayFloat*  src      // puntatore alla sorgente
   ) const

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayFloat utilizzato come sorgente di elementi per il confronto.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso copiare gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayFloat::CompareArray(const CArrayFloat*)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayFloat *src=new CArrayFloat;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente
   //--- . . .
   //--- confronta con un altro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- elimina gli arrays
   delete src;
   delete array;
  }