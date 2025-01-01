DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayFloatCompareArray 

AssignArrayconst

Copie les éléments d'un autre tableau.

bool  AssignArrayconst(
   const CArrayFloat*  src      // Pointeur vers la source
   ) const

Paramètres

src

[in]  Pointeur vers l'instance d'une classe CArrayFloat - source des éléments à copier.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être copiés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::CompareArray(const CArrayFloat*)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- crée le tableau source
   CArrayFloat *src=new CArrayFloat;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- ajout les éléments du tableau source
   //--- . . .
   //--- comparaison avec un autre tableau
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- supprime les tableaux
   delete src;
   delete array;
  }