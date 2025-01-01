DocumentationSections
Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

char  At(
   int  pos      // Position 
   ) const

Paramètres

pos

[in]  Position de l'élément désiré dans le tableau.

Valeur de Retour

La valeur de l'élément en cas de succès, CHAR_MAX si la position donnée n'existe pas (la dernière erreur est ERR_OUT_OF_RANGE).

Note

CHAR_MAX peut bien sûr être une valeur valide pour un élément, il faut donc toujours vérifier le code de la dernière erreur si une valeur est retournée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayChar::At(int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      char result=array.At(i);
      if(result==CHAR_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- erreur de lecture du tableau
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- utilisation de l'élément
      //--- . . .
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }