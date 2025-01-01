- Reserve
At
Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.
|
char At(
Parâmetros
pos
[in] Posição do elemento desejado no array.
Valor do Retorno
O valor do elemento em caso de sucesso. Retorna CHAR_MAX se houver uma tentativa de obter um elemento de posições não existentes (o último erro ERR_OUT_OF_RANGE ).
Observação
CHAR_MAX pode ser um valor válido de um elemento array, então havendo um valor, verifique sempre o último código de erro.
Exemplo
|
//--- example for CArrayChar::At(int)