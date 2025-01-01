//--- 例程 CArrayChar::At(int)

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 添加数组元素

//--- . . .

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

char result=array.At(i);

if(result==CHAR_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)

{

//--- 读数组错误

printf("获取元素错误");

delete array;

return;

}

//--- 使用元素

//--- . . .

}

//--- 删除数组

delete array;

}