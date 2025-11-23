HighestLowestRange (HLR) göstergesi, X çubukları için maksimum - minimum aralığındaki fiyatın göreceli konumunu belirler. Fiyat aralığın altındaysa (yeni minimum), gösterge değeri 0'dır, fiyat aralığın üstündeyse (yeni maksimum), gösterge değeri 1'dir (veya% 100).

MPC göstergesi, dönem için ekstrema ile basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı olarak ticaret sisteminin (kanal kopması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.

İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle uzun ve kısa vadeli) kullanımına dayanır ve bunların kesişmesine dayalı olarak bir pozisyona giriş sinyali verir.

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.