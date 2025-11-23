Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Harmonic Moving Average - MetaTrader 5 için gösterge

Sardion Maranatha
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Investopedia'dan alıntılanmıştır

Harmonik Ortalama Nedir?

Harmonik ortalama, gözlemlerin veya serideki girişlerin sayısının serideki her sayının karşılığına bölünmesiyle hesaplanan sayısal bir ortalamadır. Dolayısıyla, harmonik ortalama, karşılıklı sayıların aritmetik ortalamasının karşılığıdır.




MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49004

MPC MPC

MPC göstergesi, dönem için ekstrema ile basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı olarak ticaret sisteminin (kanal kopması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.

HLR HLR

HighestLowestRange (HLR) göstergesi, X çubukları için maksimum - minimum aralığındaki fiyatın göreceli konumunu belirler. Fiyat aralığın altındaysa (yeni minimum), gösterge değeri 0'dır, fiyat aralığın üstündeyse (yeni maksimum), gösterge değeri 1'dir (veya% 100).

YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle uzun ve kısa vadeli) kullanımına dayanır ve bunların kesişmesine dayalı olarak bir pozisyona giriş sinyali verir.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.