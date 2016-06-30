Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Candlesticks BW - MetaTrader 4 için gösterge

Scriptor | Turkish English Русский
Görüntülemeler:
33426
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Author: CandlesticksBW

The CandlesticksBW indicator. Plots bars by B. Williams.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/7852

