"Eski güzel günlerde" kodlayıcılar optimize edilebilecek tüm kodları optimize etmeye çalışıyorlardı. Böyle bir örnek, Liner regresyon hesaplamasının optimizasyonuydu. "Mathemat" adıyla kod yazan kodlayıcı (eğer doğru hatırlıyorsam, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin) doğrusal regresyon değeri için basitleştirilmiş bir formül buldu: 3*lwma - 2*sma

Hem lwma hem de sma "loop less mode" olarak adlandırılan bir moda optimize edilebildiğinden, bunu hesaplamanın en uygun yolu olarak benimsenmiş ve doğru değerler üretmiştir. Ancak bu hesaplama, "normal" doğrusal regresyon değeri hesaplamasının ara değerler olarak sahip olduğu şeylerden yoksundur:

doğrusal regresyon kesişimi

ve doğrusal regresyon çizgisinin eğimi

İşte doğrusal regresyonu hesaplamanın farklı bir yolu (optimal : "loop less mode" olarak adlandırılan modu kullanır), ancak hem kesişim hem de eğime sahiptir





