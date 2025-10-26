Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Linear Regression Value - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
45
Derecelendirme:
(8)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

"Eski güzel günlerde" kodlayıcılar optimize edilebilecek tüm kodları optimize etmeye çalışıyorlardı. Böyle bir örnek, Liner regresyon hesaplamasının optimizasyonuydu. "Mathemat" adıyla kod yazan kodlayıcı (eğer doğru hatırlıyorsam, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin) doğrusal regresyon değeri için basitleştirilmiş bir formül buldu: 3*lwma - 2*sma

Hem lwma hem de sma "loop less mode" olarak adlandırılan bir moda optimize edilebildiğinden, bunu hesaplamanın en uygun yolu olarak benimsenmiş ve doğru değerler üretmiştir. Ancak bu hesaplama, "normal" doğrusal regresyon değeri hesaplamasının ara değerler olarak sahip olduğu şeylerden yoksundur:

  • doğrusal regresyon kesişimi
  • ve doğrusal regresyon çizgisinin eğimi

İşte doğrusal regresyonu hesaplamanın farklı bir yolu (optimal : "loop less mode" olarak adlandırılan modu kullanır), ancak hem kesişim hem de eğime sahiptir



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50492

Close All Orders Close All Orders

CloseAllOrders, MetaTrader 5'te ticaret yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir Uzman Danışmandır. Doğrudan grafiğinizdeki sezgisel bir düğme arayüzü ile, tüm piyasa pozisyonlarını ve bekleyen emirleri tek bir tıklama ile anında kapatabilirsiniz.

Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag

ZigZag, VininI_FractalsTrend göstergesinden gelen verilere dayanarak başka, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktallar tarafından oluşturulmuştur.

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

COBVOnArray sınıfı, gösterge tamponları ile Bakiye Hacmi (OBV) göstergesini hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncFramaOnArray IncFramaOnArray

CFramaOnArray sınıfı, Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (FRAMA) göstergesinin değerlerini gösterge tamponlarıyla hesaplamak için tasarlanmıştır.