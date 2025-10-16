Kod TabanıBölümler
Göstergeler

DPO - MA modified - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlandı:
MA modifiye DPO, gerekli MA eğrisini yatay çizgiye değiştirmek için MA'nın tüm parametrelerini (MA periyodu, MA modu, MA uygulanan fiyat) kontrol etmeyi kolaylaştırır ve kolayca destek veya direnç seviyesi olarak kullanılabilir

Detrended Price Oscillator - MA değiştirildi


DPO değiştirilmiş Kurulum Menüsü


Hesaplama:

DPO = kapanış - MA (mod, fiyat, DPO_periyodu)

Nerede :

  • DPO - DPO gösterge değeri
  • close - çubuğun kapanış fiyatı;
  • mod - MA'yı hesaplamak için uygulanan yöntem (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • fiyat - MA hesaplamak için uygulanan fiyat
  • DPO_period - MA'yı hesaplamak için uygulanan dönem.

MT4 sürümü https://www.mql5.com/tr/code/50863 adresinde mevcuttur

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50822

