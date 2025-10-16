Fan sayfamıza katılın
DPO - MA modified - MetaTrader 5 için gösterge
MA modifiye DPO, gerekli MA eğrisini yatay çizgiye değiştirmek için MA'nın tüm parametrelerini (MA periyodu, MA modu, MA uygulanan fiyat) kontrol etmeyi kolaylaştırır ve kolayca destek veya direnç seviyesi olarak kullanılabilir
Hesaplama:
DPO = kapanış - MA (mod, fiyat, DPO_periyodu)
Nerede :
- DPO - DPO gösterge değeri
- close - çubuğun kapanış fiyatı;
- mod - MA'yı hesaplamak için uygulanan yöntem (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- fiyat - MA hesaplamak için uygulanan fiyat
- DPO_period - MA'yı hesaplamak için uygulanan dönem.
MT4 sürümü https://www.mql5.com/tr/code/50863 adresinde mevcuttur
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50822
Gösterge renkleri, trend yönüne bağlı olarak kırmızı, yeşil ve mavi mumlardır (hareketli ortalama ve MACD ile toplanır).İkili Dalga (The Binary Wave)
İkili dalga, gösterge okumalarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer döndürür.
Bu Gösterge, eski mumlarla birlikte Yüksek, Düşük fiyata göre tüm açılmış grafik tabanınızda otomatik olarak bir Risk / Ödül Kutusu oluşturur. Boyut ve fiyatı istediğiniz gibi sürükleyip değiştirmek için kolayca kullanabilirsiniz.Zigzag Custom Timeframe
It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chart