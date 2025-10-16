CodeBaseSections
DPO - MA modified - indicateur pour MetaTrader 5

Le DPO modifié facilite le contrôle de tous les paramètres du MA (période du MA, mode du MA, prix appliqué du MA) pour changer la courbe du MA en ligne horizontale et peut facilement être utilisé comme niveau de support ou de résistance.

Oscillateur de prix détendu - MA modifié


Menu de configuration modifié de l'OPH


Calcul :

DPO = clôture - MA (mode, prix, période DPO)

Où :

  • DPO - Valeur de l'indicateur DPO
  • close - prix de clôture de la barre ;
  • mode - méthode appliquée pour calculer le MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • price - prix appliqué pour calculer le MA
  • DPO_period - période appliquée pour le calcul du MA.

La version MT4 est disponible sur https://www.mql5.com/fr/code/50863

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50822

