Raymond Cloudy Day For EA - революционный торговый инструмент, созданный компанией Raymond и разработанный для платформы MT5. Этот инновационный индикатор объединяет в себе передовой метод расчета с усовершенствованными алгоритмами, превосходящими традиционные точки разворота, чтобы улучшить торговые стратегии с непревзойденной точностью.

Демонстрация того, как изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода