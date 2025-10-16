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DPO - MA modified - индикатор для MetaTrader 5
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MA modified DPO позволяет управлять всеми параметрами MA (период MA, режим MA, цена применения MA) для изменения требуемой кривой MA в горизонтальную линию и может легко использоваться в качестве уровня поддержки или сопротивления.
Расчет:
DPO = close - MA (режим, цена, DPO_период)
Где :
- DPO - значение индикатора DPO
- close - цена закрытия бара;
- mode - применяемый метод для расчета МА (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- цена - применяемая цена для расчета МА
- DPO_period - период, применяемый для расчета МА.
Версия для MT4 доступна по адресу https://www.mql5.com/ru/code/50863.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50822
Raymond Cloudy Day For EA - революционный торговый инструмент, созданный компанией Raymond и разработанный для платформы MT5. Этот инновационный индикатор объединяет в себе передовой метод расчета с усовершенствованными алгоритмами, превосходящими традиционные точки разворота, чтобы улучшить торговые стратегии с непревзойденной точностью.Hacking objects in an EX5
Демонстрация того, как изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода
Этот индикатор автоматически создает на всех открытых графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.SL-TP Values
Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.