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Индикаторы

DPO - MA modified - индикатор для MetaTrader 5

Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

4.7 (23)
26 продуктов 3 кода 1 тема 14 комментариев
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(5)
Опубликован:
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MA modified DPO позволяет управлять всеми параметрами MA (период MA, режим MA, цена применения MA) для изменения требуемой кривой MA в горизонтальную линию и может легко использоваться в качестве уровня поддержки или сопротивления.

Детрендовый ценовой осциллятор - модифицированный MA


Модифицированное меню настройки DPO


Расчет:

DPO = close - MA (режим, цена, DPO_период)

Где :

  • DPO - значение индикатора DPO
  • close - цена закрытия бара;
  • mode - применяемый метод для расчета МА (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • цена - применяемая цена для расчета МА
  • DPO_period - период, применяемый для расчета МА.

Версия для MT4 доступна по адресу https://www.mql5.com/ru/code/50863.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50822

Raymond Cloudy Day For EA Raymond Cloudy Day For EA

Raymond Cloudy Day For EA - революционный торговый инструмент, созданный компанией Raymond и разработанный для платформы MT5. Этот инновационный индикатор объединяет в себе передовой метод расчета с усовершенствованными алгоритмами, превосходящими традиционные точки разворота, чтобы улучшить торговые стратегии с непревзойденной точностью.

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Демонстрация того, как изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода

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