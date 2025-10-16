CodeBaseSezioni
DPO - MA modified - indicatore per MetaTrader 5

La DPO modificata MA facilita il controllo di tutti i parametri della MA (periodo MA, modalità MA, prezzo applicato MA) per modificare la curva MA richiesta in linea orizzontale e può essere facilmente utilizzata come livello di supporto o resistenza.

Oscillatore di prezzo detrended - MA modificata


Menu di impostazione della DPO modificata


Calcolo:

DPO = close - MA (modalità, prezzo, DPO_periodo)

Dove :

  • DPO - valore dell'indicatore DPO
  • close - prezzo di chiusura della barra;
  • modalità - metodo applicato per calcolare la MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • prezzo - prezzo applicato per calcolare la MA
  • DPO_period - periodo applicato per calcolare la MA.

Versione MT4 disponibile su https://www.mql5.com/it/code/50863

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50822

