DPO - MA modified - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MA 수정 DPO는 필요한 MA 곡선을 수평선으로 변경하기 위해 MA의 모든 매개 변수 (MA 기간 , MA 모드 , MA 적용 가격)를 쉽게 제어 할 수 있으며 지원 또는 저항 수준으로 쉽게 사용할 수 있습니다.
계산:
DPO = 종가 - MA (모드, 가격, DPO_period)
여기서 :
- DPO - DPO 표시기 값
- close - 바의 종가
- mode - MA 계산에 적용된 방법(SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- 가격 - MA 계산에 적용된 가격
- DPO_period - MA 계산에 적용된 기간.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50822
