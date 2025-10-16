표시기는 추세 방향(이동평균과 MACD로 합산)에 따라 캔들 색상을 빨강, 초록, 파랑으로 표시합니다.

이진파는 표시기 판독값을 해석하는 방식에 따라 양수 또는 음수 값을 반환합니다.