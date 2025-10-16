コードベースセクション
MA修正DPOは、MAのすべてのパラメータ（MA期間、MAモード、MA適用価格）を制御して、必要なMA曲線を水平線に変更することを容易にし、簡単にサポートまたはレジスタンスレベルとして使用することができます。

デトレンド価格オシレーター - MA修正済み


DPO修正セットアップメニュー


計算方法

DPO = 終値 - MA (モード、価格、DPO_期間)

ここで ：

  • DPO - DPO指標値。
  • 終値 - バーの終値；
  • mode - MAを計算するために適用される方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
  • price - MA算出に使用する価格。
  • DPO_period - MA計算に適用される期間。

MT4バージョンはhttps://www.mql5.com/ja/code/50863

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50822

Raymond Cloudy Day For EA Raymond Cloudy Day For EA

Raymond Cloudy Day For EAは、レイモンドがMT5プラットフォーム用に開発した画期的なトレーディングツールです。この革新的なインジケーターは、最先端の計算方法と高度なアルゴリズムを統合し、従来のピボット・ポイントを凌駕して、比類のない精度で取引戦略を強化します。

Hacking objects in an EX5 Hacking objects in an EX5

ソースコードを持たずにインジケーターのオブジェクトを修正する方法のデモ

Risk reward box Risk reward box

このインジケータは、古いローソク足の高値、安値に基づいて、開いたチャートに自動的にリスク/リワードボックスを作成します。 サイズや価格をドラッグして簡単に変更することができます。

SL-TP Values SL-TP Values

インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。 注：単純な計算に基づいて推定値を計算し、ブローカー手数料は考慮されていません。