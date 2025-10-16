無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DPO - MA modified - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 102
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MA修正DPOは、MAのすべてのパラメータ（MA期間、MAモード、MA適用価格）を制御して、必要なMA曲線を水平線に変更することを容易にし、簡単にサポートまたはレジスタンスレベルとして使用することができます。
計算方法
DPO = 終値 - MA (モード、価格、DPO_期間)
ここで ：
- DPO - DPO指標値。
- 終値 - バーの終値；
- mode - MAを計算するために適用される方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
- price - MA算出に使用する価格。
- DPO_period - MA計算に適用される期間。
MT4バージョンはhttps://www.mql5.com/ja/code/50863。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50822
Raymond Cloudy Day For EA
Raymond Cloudy Day For EAは、レイモンドがMT5プラットフォーム用に開発した画期的なトレーディングツールです。この革新的なインジケーターは、最先端の計算方法と高度なアルゴリズムを統合し、従来のピボット・ポイントを凌駕して、比類のない精度で取引戦略を強化します。Hacking objects in an EX5
ソースコードを持たずにインジケーターのオブジェクトを修正する方法のデモ
Risk reward box
このインジケータは、古いローソク足の高値、安値に基づいて、開いたチャートに自動的にリスク/リワードボックスを作成します。 サイズや価格をドラッグして簡単に変更することができます。SL-TP Values
インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。 注：単純な計算に基づいて推定値を計算し、ブローカー手数料は考慮されていません。