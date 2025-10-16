Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Risk reward box - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 29
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu Gösterge, eski mumlarla birlikte Yüksek, Düşük fiyata göre tüm açılmış grafik tabanınızda otomatik olarak bir Risk / Ödül Kutusu oluşturur. Şu adresten dönüştürüldü: https://www.mql5.com/tr/code/31048
Boyut ve fiyatı istediğiniz gibi sürükleyip değiştirmek için kolayca kullanabilirsiniz.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50669
ana nokta MA eğrisinin yatay çizgiye dönüşmesi ve DPO eğrisinin kapanış fiyatından sıfır seviyesine veya MA eğrisine olan mesafeyi temsil etmesidirYaşlı dürtü sistemi
Gösterge renkleri, trend yönüne bağlı olarak kırmızı, yeşil ve mavi mumlardır (hareketli ortalama ve MACD ile toplanır).
It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chartConsolidation
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.