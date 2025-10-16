Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Risk reward box - MetaTrader 5 için gösterge

Livio Alves
Görüntülemeler:
29
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Yayınlandı:
Bu Gösterge, eski mumlarla birlikte Yüksek, Düşük fiyata göre tüm açılmış grafik tabanınızda otomatik olarak bir Risk / Ödül Kutusu oluşturur. Şu adresten dönüştürüldü: https://www.mql5.com/tr/code/31048

Boyut ve fiyatı istediğiniz gibi sürükleyip değiştirmek için kolayca kullanabilirsiniz.


Risk ödülü


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50669

