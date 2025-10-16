CodeBaseKategorien
Indikatoren

DPO - MA modified - Indikator für den MetaTrader 5

MA modifizierte DPO erleichtert die Kontrolle aller MA-Parameter (MA-Periode, MA-Modus, MA angewandter Preis), um die gewünschte MA-Kurve in eine horizontale Linie umzuwandeln und kann leicht als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau verwendet werden

Detrended Price Oscillator - MA modifiziert


DPO modifiziertes Setup-Menü


Berechnung:

DPO = Schluss - MA (Modus, Preis, DPO_Periode)

Wo:

  • DPO - Wert des DPO-Indikators
  • close - Schlusskurs des Balkens;
  • Modus - angewandte Methode zur Berechnung des MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • price - angewandter Preis zur Berechnung des MA
  • DPO_period - Zeitraum, der für die Berechnung des MA verwendet wird.

MT4-Version verfügbar unter https://www.mql5.com/de/code/50863

Raymond Cloudy Day For EA, ein revolutionäres Trading-Tool, das von Raymond kreiert und von Experten für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Dieser innovative Indikator integriert eine hochmoderne Berechnungsmethode mit fortschrittlichen Algorithmen, die die traditionellen Pivot-Punkte übertrifft, um Handelsstrategien mit unvergleichlicher Präzision zu verbessern.

Eine Demonstration, wie man Objekte in einem Indikator ändern kann, ohne den Quellcode zu haben

Dieser Indikator erstellt automatisch eine Risiko-/Belohnungsbox auf allen von Ihnen geöffneten Charts auf der Basis des Höchst- und Tiefstpreises mit den alten Kerzen. Sie können ihn einfach verwenden, um die Größe und den Preis nach Ihren Wünschen zu ändern.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.