MA modifizierte DPO erleichtert die Kontrolle aller MA-Parameter (MA-Periode, MA-Modus, MA angewandter Preis), um die gewünschte MA-Kurve in eine horizontale Linie umzuwandeln und kann leicht als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau verwendet werden
Berechnung:
DPO = Schluss - MA (Modus, Preis, DPO_Periode)
Wo:
- DPO - Wert des DPO-Indikators
- close - Schlusskurs des Balkens;
- Modus - angewandte Methode zur Berechnung des MA (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- price - angewandter Preis zur Berechnung des MA
- DPO_period - Zeitraum, der für die Berechnung des MA verwendet wird.
MT4-Version verfügbar unter https://www.mql5.com/de/code/50863
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50822
