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MA 修正 DPO 方便控制 MA 的所有参数（MA 周期、MA 模式、MA 应用价格），将所需的 MA 曲线变为水平线，并可轻松用作支撑位或阻力位。
计算：
DPO = 收盘价 - MA（模式、价格、DPO_周期）
其中 ：
- DPO - DPO 指标值
- close - 条形图的收盘价；
- mode - 用于计算 MA 的方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）
- price - 计算 MA 的应用价格
- DPO_period - 用于计算 MA 的周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50822
Raymond Cloudy Day For EA
Raymond Cloudy Day For EA 是 Raymond 专为 MT5 平台开发的革命性交易工具。这一创新指标将尖端的计算方法与先进的算法融为一体，超越了传统的枢轴点（Pivot Points），以无与伦比的精确度增强了交易策略。Hacking objects in an EX5
演示如何在没有源代码的情况下修改指示器中的对象
Risk reward box
该指标可在所有已打开的图表上根据最高价、最低价和旧蜡烛图自动创建风险/回报框。 您可以使用该指标轻松拖动并更改大小和价格，以满足您的需求。SL-TP Values
指标显示以存款货币定义的止损和或止盈值。 注：它根据简单计算得出估计值，不考虑经纪佣金。