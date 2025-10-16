거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Risk reward box - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 이전 캔들이 있는 고가, 저가 기준으로 열린 모든 차트에 위험/보상 상자를 자동으로 생성합니다. https://www.mql5.com/ko/code/31048 에서 변환
크기와 가격을 원하는 대로 드래그하여 쉽게 변경할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50669
DPO - MA modified
주요 포인트는 MA 곡선을 수평선으로 변경하고 DPO 곡선은 종가로부터 제로 수준 또는 MA 곡선까지의 거리를 나타냅니다.장로 충동 시스템
표시기는 추세 방향(이동평균과 MACD로 합산)에 따라 캔들 색상을 빨강, 초록, 파랑으로 표시합니다.
EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.